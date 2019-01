Jeugd- en Sportdienst krijgen gemeenschappelijk inschrijvingssysteem BVDH

18 januari 2019

09u15 0 Tessenderlo De Jeugd- en Sportdienst van Tessenderlo zullen vanaf 1 februari een nieuw inschrijvingssysteem gebruiken voor hun aanbod. Omdat ook buitenschoolse kinderopvang Pinokkio gebruik maakt van hetzelfde programma i-School, heeft de Looienaar voortaan maar één login en één programma nodig om zich in te schrijven voor het volledige vrijetijdsaanbod.

“Het nieuwe programma werd al langer gebruikt voor de inschrijvingen voor de kinderopvang,” zegt Leen Tielemans, afdelingshoofd Vrije Tijd. “Om het de burger makkelijker te maken, hebben we ervoor gekozen om ook voor de Sport- en Jeugddienst naar i-School over te schakelen. Zo kan je met één login inschrijven voor de kinderopvang, de sportkampen, zwemlessen én de zomerwerkingen. Het programma geeft je bovendien een overzichtelijk schema met daarin alle activiteiten waarvoor jijzelf of je kinderen ingeschreven zijn. Voor ouders die bijvoorbeeld voor een hele zomer opvang moeten plannen, is dat een absolute meerwaarde.”

Vanaf maandag 21 januari zal de handleiding te vinden zijn via www.tessenderlo.be. Zo kunnen geïnteresseerden het systeem al een keer testen. Vanaf die dag kan je ook al registreren via www.i-school.be/tessenderlo/registratie. Wie na het testen nog vragen heeft, kan terecht op een infomoment dat de Sport- en Jeugddienst organiseren op donderdag 24 januari om 19.00 uur in de foyer van cultuurhuis/het LOO. Inschrijven kan via jeugddienst@tessenderlo.be of sport@tessenderlo.be.