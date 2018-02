Jeugd bedenkt mee nieuw skatepark 03 februari 2018

03u17 0 Tessenderlo In Tessenderlo is het nieuwe skatepark in gebruik genomen.

"Hier is heel wat voorbereidend denkwerk aan vooraf gegaan. In de eerste plaats door de jeugddienst, maar ook de skaters zelf hebben hun steentje bijgedragen", aldus burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL).





Met een foodtruck, een happy hour en de plaatjes van dj Berre, Jong Bloed, S.Cense en dj Ridoo werd het park geopend. Tijdens de eerste dagen na de opening zakten er al meteen heel wat nieuwsgierigen naar de Sportlaan. Zij lieten zich duidelijk niet ontmoedigen door het slechte weer. Uiteraard zijn het vooral de jongeren die met hun skateboard of step graag eens over het beton bollen. "Er werd gekozen voor beton, omdat het veel voordelen biedt. In de eerste plaats wordt zo de overlast voor de buren beperkt, want door de betonnen skatetoestellen zijn er veel minder decibels. Daarnaast is beton duurzamer en dat betekent dat er minder onderhoud nodig is", legt Verwimp uit.





In totaal werd er 129.000 euro geïnvesteerd in de aanleg van het skatepark. In het voorjaar wordt de omgeving ingezaaid, zodat het een mooi geheel wordt. (BVDH)