Jaarlijks één extra laadpaal 16 februari 2018

02u31 0

Infrax en Eandis zullen in opdracht van de Vlaamse regering tegen 2020 2.500 publieke laadpalen plaatsen in Vlaanderen. Vijf daarvan komen in Tessenderlo. De eerste twee laadpalen zijn eind 2017 geplaatst op de parking op de Vismarkt en op de parking in de Weggevoerdenstraat. Tot 2020 zal er jaarlijks eentje bijkomen. (BVDH)