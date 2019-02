Italiaanse dievegge achttien maanden naar cel BVDH

22 februari 2019

Een 21-jarige dievegge van Italiaanse afkomst krijgt een celstraf van achttien maanden. Zij werd in Tessenderlo aan een woning gezien met een andere dame en werd staande gehouden. Bij fouillering door de politie bleek ze een kleine schroevendraaier en een plastic voorwerp op zak te hebben, alsook handschoenen. Alles wees erop dat de vrouw de bewoners hoorde thuiskomen en haar plannen om in te breken zo moest staken. Ze beweerde aanvankelijk minderjarig te zijn, maar is bekend onder verschillende aliassen. In een caravan in Charleroi had ze haar verblijf. Beklaagde had reeds gelijkaardige feiten gepleegd.