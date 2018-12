Infoavond over ‘autodelen’ BVDH

06 december 2018

Op donderdagavond 12 december organiseert de gemeente een infovergadering over ‘autodelen’. Deze vindt plaats om 19.30 uur in Zaal Oranje in Cultuurhuis Het LOO. Er zijn verschillende situaties waarin autodelen interessant kan zijn. Indien dit op jou van toepassing is, kan je vanaf december gebruik maken van de twee Looise Cambio-auto’s. De standplaatsen zijn op de Vismarkt en het Binnenhof. “Elke deelauto haalt 12 privé-auto’s van straat! Zo werken we aan een leefbaardere gemeente met duurzamere verplaatsingen. Een pak minder auto’s op en langs de weg. Straten die weer ruimte geven aan spelende kinderen en aan volwassenen om even samen te zitten en een praatje te maken”, klinkt het bij de gemeente. Alle details kom je te weten op de infoavond Schrijf je in via milieu@tessenderlo.be om zeker te zijn van een plaatsje.