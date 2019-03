IN BEELD. Vernieuwde ALDI aan Diesterstraat laat haar troeven zien BVDH

18 maart 2019

De volledig vernieuwde ALDI in Tessenderlo aan de Diesterstraat heeft op zaterdag 9 maart feestelijk de deuren geopend. Volgens de winkelketen kan de klant rekenen op een volledig vernieuwde zaak waar het aangenamer winkelen is. “De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit van topkwaliteit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting, … zo wordt winkelen bij ALDI comfortabeler en nog eenvoudiger.” De ombouw van de winkel in Tessenderlo maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden in 2018 en 2019 alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst.