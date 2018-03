Hyundai grijpt net naast trofee voor buitenlandse bedrijven 13 maart 2018

02u58 0 Tessenderlo Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) in Tessenderlo heeft net naast de Foreign Investment Trophy gegrepen. Met de trofee wil het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen buitenlandse investeerders bekronen die de Vlaamse economie versterken.

Geert Bourgeois (N-VA) reikte de prijs uit aan het Japanse chemiebedrijf Kaneka uit Westerlo. Toch zijn ze bij HCEE niet ontevreden met de tweede plaats. "We zijn trots met de nominatie. Onze investeringen bewijzen dat HCEE een dynamisch en groeiend bedrijf is", reageert administratief directeur Johan Thiels. In Tessenderlo werd onlangs het Europees hoofdkantoor van het Koreaans bedrijf geopend, goed voor een investering van 30 miljoen euro. De dochteronderneming van Hyundai bouwde er een multifunctioneel complex met drie kantoorverdiepingen, een magazijn van 13.000 vierkante meter, een Europees trainingscenter, een eventhal en een showroom. Er zal ook een vijftigtal medewerkers extra aangeworven worden. Op die manier wil het bedrijf zijn internationale expansie ondersteunen.





"Op het nieuwe terrein van 81.000 vierkante meter hebben we onze leveringscapaciteit van machineonderdelen verdubbeld, kunnen we onze klanten verwelkomen en versterken we de commerciële en technische training van ons dealernetwerk. Het terrein is ideaal gelegen langs de E313. En bovendien creëert deze investering extra banen in de regio", zegt Thiels. Met de Zuid-Afrikaanse papier- en pulpproducent Sappi uit Lanaken was er nog een tweede Limburgs bedrijf bij de vijf genomineerden. (BVDH)