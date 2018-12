Het voetbalsprookje van Thes Sport SPORTPLOEG VAN HET JAAR RIJGT SUCCESSEN AAN ELKAAR Birger Vandael

20 december 2018

19u55 0 Tessenderlo Kampioen in Tweede Amateur, kampioen in Vierde Provinciale, Sportploeg van het Jaar in Tessenderlo en herfstkampioen in Eerste Amateur. Voetbalclub Thes Sport heeft er met andere woorden een magisch 2018 opzitten, spelers en bestuur gaan met brede glimlach de winterstop in. Ook voorzitter Wendy De Wit is een gelukkig man, maar blijft wel realistisch: «2019 kan eigenlijk niet nog beter worden, dus dit moeten we koesteren.»

Het verhaal van Thes Sport leest als een echt (voetbal)sprookje. Eind april werd Thes A kampioen in de Tweede Amateurklasse, en een week later mocht ook Thes B — een ploeg gevormd door jongens uit Tessenderlo of met een verleden bij Thes Sport — de titel vieren in Vierde Provinciale. Thes A mag zich intussen logischerwijs ook Sportclub van het Jaar in Tessenderlo noemen, maar wat echt opvalt, is hoe die ploeg zich intussen weert in Eerste Amateurklasse. Na zestien van de dertig speeldagen staan de Looienaars daar immers afgetekend aan de leiding, met dertien zeges en veertig punten. Om dat even te ka deren: eerste achtervolger Deinze staat op zeven punten. «Als je zo’n seizoen hebt, kan je niet anders dan zielsgelukkig de winterstop ingaan», lacht De Wit. Nochtans had niemand de prestaties van Thes zien aankomen. «We werden zelfs gewaarschuwd dat we in een heel moeilijke reeks terecht zouden komen», legt De Wit uit. «Daarom hebben we de kern gericht en met oog voor kwaliteit versterkt. Misschien was ons transferbeleid zelfs té goed, want we domineren de reeks. (lacht) Neen, serieus, dankzij onze transfers konden we zelfs een heel aantal blessures opvangen.» Maar dat het goed zat met Thes Sport, bleek eigenlijk al in de zomer. Toen hielden de West-Limburgers in een oefenwedstrijd tot de 82ste minuut stand tegen seizoensrevelatie STVV. En met het hoogste aantal doelpunten en het laagste aantal tegendoelpunten werd het vervolg in de competitie meer dan geslaagd.

Moeilijk te ontwrichten

Maar waar komt dat succes dan vandaan? «We zijn een moeilijk te ontwrichten ploeg en iedereen hangt goed aan elkaar. Laten we daar ook niet flauw over doen: dat is ook een logisch gevolg van al onze overwinningen. Iedereen die zelf voetbal heeft gespeeld, weet dat je in zo’n situatie een rustige groep en tevreden bankzitters hebt. Dan wil iedereen immers deel uitmaken van het succes en de winstpremies.»

Tot 1.500 toeschouwers

In tegenstelling tot veel amateurclubs en zelfs enkele profploegen krijgt Thes Sport ook steevast veel volk op de been. Denk dan aan een publiek tot 1.500 man sterk. Zelfs de kampioenenmatch van Thes B lokte maar liefst achthonderd kijklustigen. «We hebben een gepassioneerd en vooral heel jong publiek», stelt De Wit. «Dat koester ik enorm. Zoiets zie je ook in Eerste Klasse en bij KV Mechelen of Beerschot-Wilrijk, maar op ons niveau is dat toch een zeldzaam gegeven. Er is leven in de brouwerij! En eigenlijk is dat simpel begonnen. Toen we nog in Eerste Provinciale speelden, hebben we de mannen van FC Plat Dak uitgenodigd om eens gratis een wedstrijd bij te wonen. Dat groepje is gebleven en elk jaar groter geworden. We geven natuurlijk ook terug: optredens of een gratis vat. En na de wedstrijd lopen spelers gewoon tussen de supporters om samen te vieren. Thes Sport is een samenhangend geheel!»

Profniveau

Thes Sport heeft in de eigen regio ook geen rechtstreekse concurrenten. Ok, Westerlo is niet ver weg en Genk is in heel Limburg populair, maar voormalige eersteklassers als Beringen FC en Heusden-Zolder zijn niet langer succesvol. «Toch denk ik dat we op ons huidige niveau geen groeipotentieel meer hebben. Om nog meer supporters te lokken — toch zeker richting tweeduizend — moeten we het profniveau bereiken.» En net die stap naar het profvoetbal is momenteel het grote vraagteken in Tessenderlo. «Eerlijk? We weten zelf nog niet wat we zullen doen», zegt De Wit.

«Dat onderzoek loopt intern en we kunnen er gewoon nog niet veel over zeggen.» In de mogelijke overstap naar profvoetbal is het stadiondossier cruciaal. «We weten wat er moet gebeuren, maar de tijden zijn veranderd. Je ziet dat ook bij Lommel SK. Zij denken aan een nieuw stadion omdat je anno 2019 anders moet werken. Zo’n stadion moet ook op weekdagen commercieel zijn — neem Stayen maar als voorbeeld. We praten nu met externe partners en met de gemeente. Maar als club proberen we wel rustig te blijven. Je moet vermijden dat je te snel groeit en over enkele jaren een terugslag krijgt. En we willen onze succesformules trouw blijven. Dus neen, ik droom nog niet van wedstrijden tegen OH Leuven of KV Mechelen.»

Maar voorlopig is het vooral genieten van een prachtig 2018. «Ik ben een heel tevreden man», knikt De Wit. «2019 kan eigenlijk niet nog beter worden. Daarom moeten we dit koesteren. We beleven nu al een vijftal jaar een hoogconjunctuur, en iedereen kent het verhaal van de zeven vette en zeven magere jaren. Maar zelfs in dat geval hebben we nog twee vette jaren te gaan. (knipoogt) Hopelijk houden onze supporters ons daarna recht!»