Heel Limburg op straat voor zwerfvuilactie BVDH

24 maart 2019

19u50 1 Tessenderlo Zag u dat dit weekend ook? In heel Limburg kwamen scholen, verenigingen en groepen de straat op om deel te nemen aan de zwerfvuilactie.

Limburg.net organiseert al sinds 2009 samen met de gemeenten en met de steun van Ovam de zwerfvuilactie. Dit weekend was het opnieuw zover. De organisatie zorgde voor pruimmateriaal, verzekering en een leuke vergoeding voor de clubkas, school of gemeente per opgeruimde kilometer.

In Tessenderlo nam men de actie wel erg groots aan. Omdat de Jeugdraad in het kader van de recente klimaatacties zelf aandrong om meer te doen rond een beter milieu, zal de komende week al het verzamelde zwerfvuil worden tentoongesteld op het marktplein in het centrum én wordt een register voorzien in het gemeentehuis. “We willen graag onze inwoners bewustmaken van het zwerfvuilprobleem en ons opstellen als klimaatbewuste gemeente”, klinkt het bij GeJR-voorzitters Laura Bertels en Rutger Janssens.

In het mini-dorpje Herstappe was er dit weekend een lenteschoonmaak, waaraan heel wat inwoners deelnamen. In Peer was er de twintigste editie van Peer Proper. Maar liefst zestig groepen, goed voor 638 deelnemers, namen 270 kilometer van de Peerse wegen onder handen. Vrijdag deed de oudervereniging van De Magneet samen met 134 leerlingen ook al een eerste opruimronde. De stad Peer reikte zaterdag ook de milieuprijzen uit aan de verenigingen voor hun diverse milieuactiviteiten. Daarnaast krijgen alle deelnemers een smakelijke traktatie van het stadsbestuur.