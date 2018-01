Handelaars sponsoren busje voor school 02u38 0 Repro Coenen Kleuters maken voor het eerst gebruik van het busje. Tessenderlo De kleuters van Wiebelwoud kunnen in 2018 met een schoolbusje rijden. Dat hebben ze te danken aan de lokale handelaars van Tessenderlo. "Dankzij hun sponsoring hebben we een schoolbusje in gebruik kunnen nemen", glimlacht directeur Ria Van Hove.

Bij kleuterschool Wiebelwoud in de Kerkstraat hadden ze geen schoolbusje, gelukkig sprong een hele reeks handelaars in de bres. Dit gebeurde op initiatief van Akzent-Sozialsponsoring, een Duits bedrijf dat sociale en stedelijke voorzieningen helpt door voertuigen met sponsoring aan te bieden. Vertegenwoordigers van het bedrijf bezochten alle handelaars en lieten de witte bus uiteindelijk bedrukken met de logo's van de sponsors. Zo kunnen de kleuters nu op uitstap of schoolreis gaan. "Ook de andere scholen van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo kunnen hiervan gebruik maken", licht Van Hove toe.





De bus is in het bijzijn van een aantal sponsors en het gemeentebestuur officieel overhandigd. Intussen maakten de kleuters al een eerste keer gebruik van het nieuwe vervoermiddel. (BVDH)