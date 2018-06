Groen Tessenderlo wil kwaliteit van lucht laten meten 22 juni 2018

03u10 0

Na een drietal industriële incidentjes zonder noemenswaardige schade, zoals onder meer het zoutzuurlek bij Vynova, maakt Groen Tessenderlo zich zorgen. "De zwarte roetwolken en de witte mistbanken zien we nog, maar wat zweeft er nog allemaal rond in de lucht dat we niet zien en ongestoord inademen? Wij houden ons hart vast voor die keer dat er toch eens iets serieus foutloopt", stelt lijsttrekker Dirk Camps. Daarom stelt hij met Groen Tessenderlo een drieledige vraag aan het gemeentebestuur. "We willen alle beschikbare info over de accidenten. Daarnaast vragen we een nulmeting van de lucht zodat we weten hoe goed of slecht de kwaliteit van de Looise lucht is. Ten slotte vragen we ook een proactieve campagne rond BE-Alert, dat mensen kan verwittigen in geval van een noodtoestand." (BVDH)