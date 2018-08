Groen Tessenderlo wil kindjes van 2,5 jaar naar school 25 augustus 2018

Dirk Camps, zelf vader van een zoontje van 2,5 jaar, stelt namens Groen Tessenderlo voor om ouders te motiveren hun jonge kinderen al vroeg naar school te sturen. "Er is op 2,5 jaar nog geen schoolplicht, maar niet naar school gaan geeft helaas een grote kans op kinderarmoede. Ook in Tessenderlo komt dat jammer genoeg voor. Groen Tessenderlo vindt dat de gemeente dit probleem proactief moet aanpakken. We denken dan bijvoorbeeld aan huisbezoeken door maatschappelijk assistenten en 'Ga Naar School'-educatieve pakketjes. Dit is volgens ons een belangrijke eerste stap." Chrisje Dirkcx (Groen) richt zich als coördinator van de Weggeefwinkel Tessenderlo op ouders in moeilijkheden: "Tegen 1 september krijgen we veel vragen van ouders die voor hun kinderen op zoek zijn naar boekentasjes, rugzakjes, pennenzakken en schrijfgerief. Ik wil graag een oproep doen. Alle Looie-naars kunnen hier terecht als ze dit nodig hebben. Ze hoeven zich hier zeker niet voor te schamen. Armoede kan iedereen overkomen. Men moet niet altijd op zoek gaan naar de schuldvraag."





(BVDH)