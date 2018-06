Groen is terug, met Dirk Camps als lijsttrekker 19 juni 2018

02u50 0 Tessenderlo Voor het eerst sinds het jaar 2000 heeft Tessenderlo opnieuw een groene partij. Die stuurt Dirk Camps het veld in als lijsttrekker, en gaat voor een "menselijk, eerlijk en gezond" beleid.

De recent opgerichte partij zal binnenkort meerdere kandidaten voorstellen, maar nu al is duidelijk dat Camps de ploeg zal leiden. Hij is bibliothecaris, vader van twee, en groeide op in Hulst. In het verleden was hij ook al gemeenteraadslid voor KDG en CD&V. Voorts was hij ook lid van meerdere gemeentelijke adviesraden, zoals die voor jeugd en milieu. Maar ook binnen verenigingen zoals scouts Hulst, JH 't Muuzaaike, vzw Tam Tam en de Wereldwinkel was hij actief.





Vijf prioriteiten

Camps heeft reeds een lijstje met vijf prioriteiten opgesteld voor Tessenderlo. "Eerst en vooral mik ik op een kwaliteitsvolle leefomgeving", klinkt het. "Met de partij gaan we voor leefstraten. Het centrum in Looi moet zo snel mogelijk verkeersluw worden gemaakt." Voorts mikt Camps op de klassieker van 'doorgedreven communicatie en reële inspraak'. Topics zoals 'prioriteit voor de fietser' en 'meer natuur en groen' passen dan weer bij de partij. "Wij willen minstens tien fietsstraten in Tessenderlo, vooral in schoolomgevingen", klinkt het ambitieus. "Natuurontwikkeling mag zich niet beperken tot Gerhagen, maar moet in elk gehucht, elke wijk en elke straat aanwezig zijn."





Vrijetijdscentrum

Opvallend is ook de vijfde prioriteit: een gloednieuw en modern vrijetijdscentrum. Daarmee bevestigt Camps de vraag naar een jeugdhuis en fuifzaal waar ook verenigingen en sportclubs een plaats kunnen krijgen. "Een dergelijk groot initiatief kan enkel gerealiseerd worden door alle Looienaars en mogelijke belanghebbenden te betrekken bij inspraakmomenten rond de inhoud van zo'n vrijetijdscentrum."





In 2000 greep het toenmalige Agalev net naast één zetel in Tessenderlo. Groen hoopt nu beter te doen. (BVDH)