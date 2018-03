Groen ijvert voor fuifzaal en jeugdhuis 14 maart 2018

02u46 0 Tessenderlo Groen Tessenderlo heeft haar offensief met het oog op de verkiezingen ingezet. De oppositiepartij wil investeringen in de jeugd. "Wij vragen een Looise fuifzaal en een jeugdhuis voor de Looise jongeren", vertelt voorzitter Dirk Camps. Op zaterdag 21 april is er om 20 uur een brainstormavond in Het Loo.

Volgens voorzitter Dirk Camps worden jongeren vaak aanzien als een probleem. "Wij gaan hier niet in mee: jongeren zijn levenslustig, hoopvol, positief, ondernemend, sociaal, en ga zo maar door. Groen wil daarom investeren in de Looise jeugd en wil hen niet in aftandse panden stoppen of hen verbannen naar de naburige gemeenten. Er wordt al twintig jaar gesproken over de bouw van een fuifzaal, maar er werd nog steeds geen steen gelegd. Bovendien wordt het jeugdhuis in 2019 afgebroken. De Looise jeugd moet gaan feesten in buurgemeenten en organiseert er zelfs fuiven. Waar is de tijd dat er hier elke week een fuif was met honderden jongeren?", mijmert de voorzitter. Naast een fuifzaal vraagt hij ook goedkopere drank en eenvoudigere procedures op fuiven in Tessenderlo.





Bij de fuifzaal moet volgens de okale afdeling van Groen meteen ook maar een jeugdhuis verschijnen. "Zo kan onze jeugd in een niet-commerciële omgeving op stap gaan binnen Tessenderlo en genieten van een moderne infrastructuur. Want zo kan een jeugdhuis ook véél meer zijn dan enkel een café of fuifzaal. We denken dan aan een ruimte voor culturele activiteiten en workshops" Over de locatie en de details van de zalen wordt er op 21 april verder gepraat. (BVDH)