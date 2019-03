Geen steun voor aanpassing retributiereglement op begraafplaatsen BVDH

28 maart 2019

14u30 0

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag lanceerde oppositiepartij LOOI.nu het voorstel om het retributiereglement op begraafplaatsen aan te passen. Momenteel is het zo dat wanneer iemand overlijdt die niet in Tessenderlo woont, vijftig euro meer moet betalen om te worden begraven in de gemeente. De partij wees op het feit dat Tessenderlo zich ruim onder het Vlaamse gemiddelde bevindt qua aantal rusthuisbedden en senioren dus vaak dienen uit te wijken. Dat heeft als resultaat dat families een extra kost dienen te betalen wanneer hun dierbare toch in Tessenderlo wordt begraven. “We vroegen om deze regel toe te voegen: ‘Inwoners van Tessenderlo die niet terecht kunnen in het rusthuis van Tessenderlo en daarom elders onderdak moeten zoeken worden bij overlijden beschouwd als inwoners van Tessenderlo’. Helaas volgde niemand ons standpunt”, reageert Serge Van den Bossche ontgoocheld.

Meer over Tessenderlo

samenleving

politiek

ouderen

mensen