Frans duo naar de cel na vechtpartij in Tessenderlo BVDH

27 februari 2019

Een Française van 25 jaar en een Fransman van 27 jaar, die in Tessenderlo woonachtig zijn, vliegen voor twaalf en acht maanden achter de tralies. Op 20 december 2018 vlogen ze elkaar in de haren. De vrouw had bovendien een mes op zak. De feiten deden zich voor in het gebouw waar zij gezamenlijk een appartement betrokken. Beide beklaagden konden achteraf een tijd niet gaan werken. Het is niet geloofwaardig dat één van de twee zich op grond van de wettige zelfverdediging zou kunnen beroepen. Het duo gaf echter verstek voor de zaak, dus kon zich niet verdedigen. Het keukenmes wordt verbeurd verklaard.