Feeërieke verlichting tijdens kerstperiode in Gerhagen BVDH

03 december 2018

10u35 0 Tessenderlo Het jaarlijkse kerstfeest in Gerhagen vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 december van 18 tot 22 uur. De VVV-toren, het Bosmuseum en de horecazaken worden ondergedompeld in een feeërieke verlichting.

Tijdens de kerstperiode in Gerhagen is er in verschillende horecazaken aangepaste livemuziek en staan er drinkstandjes en eetkraampjes met kerstversnaperingen. In de manege vindt een kerstshow met paarden en pony’s plaats. De Kerstman doet zijn ronde voor de kleinsten. Op zaterdag is er een optreden van leerlingen van de muziekacademie onder de kiosk bij het Bosmuseum, dat ook voor de gelegenheid geopend is. Het rolwagenpad is verlicht met kaarsjes tot aan de kantine van de visvijver, waar fanfare Cecilia² optreedt. De toegang is gratis en de kerstverlichting blijft ’s avonds voor sfeer zorgen tot 7 januari.