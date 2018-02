Febetra: "Meer parkeerplaatsen nodig" 03 februari 2018

De federatie van de transportsector Febetra betreurt het droevige ongeval van vrijdagochtend in Tessenderlo. "Maar kijk eens als je 's avonds over onze snelwegen rijdt", zegt woordvoerster Isabelle De Maegt. "Je ziet dan wel dat alles bomvol staat. Moeten de truckers dan maar van de snelweg rijden, en elders een parkeerplekje gaan zoeken? De overheid wil net dat we voor de veiligheid op het hoofdwegennet blijven, en niet door dorpskernen gaan zoeken naar een parkeerplek. Onze sector betaalt een kilometerheffing, dan mogen we toch ook vragen dat er voldoende parkeergelegenheid is?" (RTZ)