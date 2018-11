Eén jaar cel voor Looise dealer van XTC en Kamagra in homomilieu BVDH

09 november 2018

13u56 0 Tessenderlo Een Looienaar van 52 jaar is veroordeeld tot één jaar cel met uitstel voor het bezit en de verkoop van XTC en Kamagra.

De feiten hebben zich afgespeeld tussen november 2013 en februari 2015. Kamagra is een prestatiebevorderend middel dat sterk gelijkt op Viagra. Op 25 februari 2015 vond men bij een huiszoeking in Tessenderlo 6 XTC-pillen en 215 Kamagrapillen, samen met 4 doosjes met telkens 7 Kamagra bruistabletten. Ook in Kortessem werden 51 XTC-pillen en 61 blisters met daarin telkens vier Kamagrapillen aangetroffen.

Het parket van Oost-Vlaanderen kwam op het spoor van de man toen hij een aanmaakstof in Polen had besteld. Hij zei een kleine hoeveelheid zelf te gebruiken en een klein deel te verkopen aan zijn vrienden in het homomilieu. Twee Nederlanders werden aangeduid als leveranciers. Hun schuld kon echter niet bewezen worden, dus werden ze vrijgesproken. Zijn advocaat legde uit dat de Looienaar in het drugsmilieu is gerold om wat geld te besparen. Via Facebook en contacten in het uitgangsleven”, klonk het.