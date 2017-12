Edwin Bollen (N-VA) stopt als gemeenteraadslid 02u51 2 Tessenderlo N-VA-raadslid Edwin Bollen stopt als gemeenteraadslid. Dat heeft hij aangekondigd op de laatste zitting van het jaar. Opvolger Johan Moonen legt in januari de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA.

Bollen sprak tijdens de zitting van 'een moeilijke beslissing'. "De expansie van ons ICT-bedrijf laat mij helaas geen keuze. Mijn agenda laat het niet meer toe om alle raadszittingen bij te wonen en de dossiers te bestuderen zoals ik dat zou willen. Dan moet je een keuze maken." N-VA voorzitter Kris Wollants toonde begrip voor de keuze van Edwin: "We kennen Edwin als iemand die niet houdt van het halve werk, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Onze fractie kan blijven rekenen op zijn financiële expertise. Edwin zal nauw betrokken blijven bij de partijwerking binnen het lokaal bestuur."





Zijn opvolger wordt Johan Moonen. De vrachtwagenchauffeur is al jaren actief in het lokaal N-VA- bestuur en staat bekend als een man van het volk die geen blad voor de mond neemt. "Voor mij bestaat lokale politiek er vooral in om te luisteren naar wat de man in de straat bezighoudt. Ik zie mijn rol als gemeenteraadslid dan ook als een spreekbuis voor de inwoners die het moeilijk hebben om de weg naar het gemeentehuis te vinden", aldus Moonen, die zijn aandacht vooral richt op mobiliteit, ruimtelijke ordening, sociale zaken, dierenwelzijn en een gezond leefmilieu. (BVDH)