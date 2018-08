Drie musketiers centraal op Memorial Rally van Looi 08 augustus 2018

02u35 0 Tessenderlo Op zaterdag 8 september vindt de vierde Memorial Rally van Looi plaats. Dit rally-event herdenkt de legendarische 'Rally van Looi' die tot 23 jaar geleden verreden werd. Centraal dit jaar staat het thema 'de drie musketiers'.

De Memorial is het resultaat van enkele oud-bestuursleden die in een zweem van nostalgie terug samenkwamen. Op 8 september zullen 120 deelnemers in twee delen de 150 kilometer afleggen. Rallywagens en oldtimers zullen elkaar hier kruisen. Drie legendarische piloten uit de tijd van toen zullen aanwezig zijn: Patrick Snijers, Robert Droogmans en Marc Duez. Om 9 uur 's morgens zullen deze drie musketiers bij hun oude bolides een actie de présence geven.





Verder is er ook aangepaste animatie voorzien zoals driftende lookalike schaalmodellen, beelden op groot scherm, race-simulatoren, live-radio-uitzendingen, interviews met vroegere deelnemers ... En last but not least wordt dit jaar "50 jaar Ford Escort" in de picture gezet. "Het aftellen naar weer een topeditie is begonnen! De fans kunnen hun favoriete merken, prijsbeesten en spoilergeweld nog extra komen aanvuren", onderstreept organisator Olivier Lodewijckx. Centrale plaats van het gebeuren is CC Het Loo aan de Vismarkt van Tessenderlo.





Alle info vind je terug op www.rallyvanlooi.be. (BVDH)