Dood onder foutgeparkeerde truck VRACHTWAGEN STAAT STIL OP AFRIT E313 TOON ROYACKERS

03 februari 2018

03u13 0 Tessenderlo De 34-jarige Hasselaar Jan Mesotten is vrijdagochtend om het leven gekomen. Hij crashte met zijn auto onder de aanhangwagen van een stilstaande truck. Het slachtoffer reed met zijn wagen in Tessenderlo de snelweg E313 af en zag daar te laat dat een Oostenrijkse vrachtwagen stilstond op de afrit. Vermoedelijk zonder te remmen knalde zijn kleine Opel onder de oplegger.

"Wij zijn rond halfzes opgeroepen voor een ernstig verkeersongeval aan het Total parkeerterrein in Tessenderlo, in de richting van Antwerpen", zegt officier Marc Coenen van brandweerpost Beringen. "De klap moet inderdaad bijzonder zwaar geweest zijn. De auto stak voor het grootste deel onder het laadruim van de stilstaande vrachtwagen. De truck was door de klap zelfs een stukje vooruitgeduwd. Samen met de takeldiensten moesten we de wagen onder de oplegger uittrekken."





Ook een MUG team en een ambulance gingen ter plaatse, maar voor de Hasselaar kon geen hulp meer baten. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De jongeman was vrijdagmorgen op weg naar zijn werk en wilde vermoedelijk nog even een pauze nemen of iets gaan halen in de tankshop.





Paaltjes op pechstrook

Getuigen verklaarden dat de Roemeense trucker 's nachts geparkeerd stond pal op de afrit, samen met heel wat andere vrachtwagenbestuurders. Op die plek is de pechstrook geblokkeerd met paaltjes om illegaal parkeren tegen te gaan. De vrachtwagens stonden dan maar op de rijbaan zelf.





Controles

"Het parket Limburg onderzoekt nog de precieze omstandigheden", zegt hoofdcommissaris Stefan Tuerlinckx van de federale wegpolitie Limburg. "Maar het fenomeen is bekend bij ons: truckers parkeren regelmatig op afslagstroken en pechstroken in de nabijheid van grote snelwegparkings. We doen daar regelmatig controles en wie we betrappen moet zijn truck meteen verplaatsen en een boete betalen. Vinden we niet meteen de bestuurder, dan slepen we zijn vrachtwagen desnoods weg. Alleen: er zijn over het algemeen te weinig parkeerplaatsen voor de vele truckers. Niet alleen in Limburg, maar ook elders in ons land. Bovendien zoeken de chauffeurs pas op het laatste moment een plekje, als ze al niet meer verder mogen rijden omwille van hun rij- en rusttijden. Maar foutparkeren kunnen we niet tolereren."





Het parket Limburg stuurde vrijdagochtend een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval in Tessenderlo. Hij ondervroeg de betrokken vrachtwagenbestuurder en heeft de situatie opgemeten. Als gevolg van de klap bleef de afrit gisterenmorgen tot halftien gedeeltelijk versperd, maar het verkeer kon wel stapvoets voorbij. De verkeershinder bleef beperkt.