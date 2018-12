Dieven laten beautycase achter Toon Royackers

25 december 2018

12u11 0

Aan de Rijt in Tessenderlo zijn dieven maandag op het dak van een woning gekropen. Ze boorden er een gaatje in het raam, en drongen zo naar binnen. In het huis stalen de boeven een beautycase, maar om een nog onduidelijke reden lieten ze die weer achter in de tuin.