Diane Vandevenne presenteert nieuw boek 06 maart 2018

02u46 0 Tessenderlo 'Jij kan zijn wie je bent - een kompas voor een gelukkigere versie van jezelf', dat is het nieuwe boek van Diane Vandevenne.

Dit werk moet een inspirerende leidraad zijn voor bewustwording en persoonlijke groei. "Het biedt mogelijkheden om het hoe, wat en waarom van de dingen des levens op een dieperliggend niveau te begrijpen. Zonder obstakels maar met groeikansen naar evenwicht, liefde, innerlijke rust en vrede. Een kompas om ons dichter bij de essentie te brengen, bij de mens die we willen zijn. Het thuiskomen bij onszelf, het gevoel van verbondenheid en eenheid... dat heet dan gelukkig zijn", stelt de schrijfster uit Tessenderlo. Het boek is een logisch vervolg op 'Uit de schaduw: een andere kijk op CVS en fibromyalgie'. Vanaf 5 maart is het verkrijgbaar in de boekhandel (kostprijs: 23,90 euro) of als E-book (17,99 euro). (BVDH)