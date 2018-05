Deel van Winterbeek gezuiverd 11 mei 2018

Door lozingen van Tessenderlo Chemie is de Winterbeek al meer dan tien jaar zwaar vervuild met zware metalen. Nadat reeds een eerste deel tussen Beringen en Diest gezuiverd werd, is nu het tweede deel van de sanering aan de beurt. Het vervuilde slib wordt opvangen en vervolgens wordt de vervuilde grond verwijderd. De werkzaamheden zullen eind 2018 worden afgerond. Nog twee andere delen van de beek staan later op het programma voor zuivering. (BVDH)