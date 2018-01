De GPS zei naar rechts 02u32 0 Foto Toon Royackers De vrachtwagen nam zijn bocht te kort en kwam met zijn achterwielen eerst in de berm en vervolgens in de gracht terecht.

In de straat Vlugt in Tessenderlo heeft een trucker gisterochtend een bocht verkeerd ingeschat. De tientonner belandde met de achterste wielen van zijn oplegger eerst in de berm, en schoof vervolgens in de gracht. De trucker had op de smalle route zijn GPS gevolgd, maar het kruispunt was duidelijk te smal voor dat manoeuvre. Gelukkig kantelde het gevaarte niet helemaal om, en raakten ook geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Gespecialiseerde takeldiensten waren wel nodig om de vrachtwagen weer veilig op het droge te hijsen. Daarvoor werd de straat ook tijdelijk afgesloten. Tegen de middag was de rijbaan weer vrij. (RTZ)