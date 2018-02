Cultuurprijzen uitgereikt 28 februari 2018

02u59 0

In het cultuurhuis werden gisteravond de jaarlijkse cultuurprijzen uitgereikt. De Prijs voor de vrijwilliger ging naar Jos Van Broekhoven voor zijn bewezen diensten bij de Minder Mobielen Centrale. Arjan Schepers (optredens met Ketnet), LAD (tentoonstelling over Ramp van het sanatorium), Pius X (kunstprojecten) en Jun Daems (eerste prijs Antwerp Percussion Contest) kregen elk een Cultuurpluim. De Minus van Looi-prijs ging naar Rashif El Kaoui omdat hij niet enkel als acteur bij de KVS, maar ook als schrijver-performer een rijzende ster is met literaire prijzen op zijn palmares. Toch maakte hij in 2017 tweemaal tijd vrij om in het dorp van zijn jeugd te komen optreden. Voor zijn literair en artistiek talent kreeg François Aldelhof ten slotte de Kiwanis Cultuurprijs. (BVDH)