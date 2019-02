Chauffeur volgt blindelings gps: opnieuw truck gekanteld in scherpe bocht aan de Vlught Toon Royackers

12 februari 2019

17u33 0 Tessenderlo Voor de tweede in goed een jaar tijd is in een scherpe bocht aan de Vlught in Tessenderlo een trekker met oplegger gekanteld. De Franstalige trucker had opnieuw zijn GPS gevolgd, en was zo in het straatje terecht gekomen dat eigenlijk veel te smal is voor zwaar verkeer.

Zijn laadbak denderde tijdens een manoeuvre plots in een weiland. Een deel van de lading grind dat de bestuurder pas opgehaald had bij Tessenderlo Chemie, kwam daardoor in het gras terecht. Brandweerzone Zuid West Limburg werd opgeroepen, omdat ook een brandstoftank door de klap gescheurd was. Meteen gutste de mazout over de rijbaan. Met absorptiekorrels probeerden brandweerlui de milieuschade te beperken. Pas tegen de avond kon de truck weer uit de gracht gehaald worden door het bedrijf. Op 10 januari 2018 belandde op exact dezelfde locatie ook al eens een zware truck in de gracht. De route wordt op veel GPS-systemen dan ook aangegeven als de kortste weg. Maar de Vlught in Tessenderlo is veel te smal voor de zware trucks.