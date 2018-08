Burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL) trekt met ervaren lijst naar kiezer 24 augustus 2018

02u25 0 Tessenderlo Sp.a Tessenderlo en Sociaal Progressieven in Looi (SPiL) maken intussen al achttien jaar deel uit van de meerderheid die Tessenderlo bestuurt. Samen hebben ze naar eigen zeggen 95 procent van het ambitieuze beleidsplan gerealiseerd. "Financieel, sociaal-economisch, cultureel en sportief behoren wij tot de top in Limburg én zelfs in Vlaanderen", aldus voorzitter Brigitte Lauwers. Ook dit jaar trekken ze met een kartellijst naar de kiezer.

Op de lijst zijn achttien plaatsen voorbehouden voor sp.a en zeven voor SPiL. "We willen Tessenderlo de volgende zes jaar verder uitbouwen tot een open, duurzame en sociale gemeente waar iedereen zich thuis voelt. We trekken naar de verkiezingen met een sterke, ervaren lijststrekker die als burgemeester door heel veel Looienaars enorm wordt gewaardeerd. Burgemeester Fons Verwimp is letterlijk thuis in heel Looi", aldus Lauwers.





Jong talent

"Samen met Karolien Eens, schepen van Openbare Werken vormt hij ons lijsttrekkersduo. Dit sp.a-duo wordt onmiddellijk gevolgd door twee sterkhouders van SPiL, Inne Peys, schepen van Sport, Jeugd en Toerisme en onze fractieleider Guido Steurs." Liliane Moonen duwt de linkerzijde van de lijst, waar met studente Laura de Jonge (22) een jong talent tussen ervaren rotten staat.





Negen nieuwe mensen

Wouter Janssen trekt de rechterhelft van de lijst, waar heel wat nieuw en jong geweld te vinden is. Negen nieuwe mensen staan op de lijst. Dokter Willy Wilms, bezieler van progressief Tessenderlo, is de lijstduwer op de 25ste plaats. (BVDH)