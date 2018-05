Bijscholing voor clubtrainers 03 mei 2018

Op donderdag 17 mei organiseert de sportdienst van Tessenderlo een bijscholing voor clubtrainers. Deze vindt plaats bij de Gemeentelijke Tennisclub en is een samenwerking tussen de sportdienst en docent Ruben Neyens. Onderwerp van de bijscholing is het ontwikkelen van 'agility' bij jonge atleten.





"Dit staat voor de wendbaarheid en voor de kwaliteit van de snelheid die je kunt leveren. Vandaar dat deze trainingsvorm een erg belangrijk onderdeel is bij explosieve sporten waarbij een speler snel moet zijn bij situaties die vragen om snelle en vaak onverwachte wendingen", klinkt het. De infoavond loopt van 20 tot 22 uur en kost 15 euro voor trainers van sportclubs aangesloten bij de Looise Sportraad en 25 euro voor externen. (BVDH)