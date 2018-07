Bestuurder met glas te veel op betrapt in Winkeldonkstraat 31 juli 2018

02u43 0

Langs de Winkeldonkstraat in Tessenderlo heeft de politie gisterennacht rond 1.15 uur een bestuurder uit het verkeer gehaald. De 28-jarige man uit Mechelen legde een positieve speekseltest af. Daarnaast was hij niet in het bezit van een rijbewijs. De wagen werd in opdracht van het parket geïmmobiliseerd.





(KBG)