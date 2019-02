Bestuurder haalt 144 per uur tijdens spekgladde ochtend Toon Royackers

01 februari 2019

21u23 0 Tessenderlo De politiezone Beringen, Ham en Tessenderlo heeft opmerkelijke resultaten gemeenten tijdens een nachtelijke snelheidscontrole van donderdag op vrijdag op verschillende locaties. Ondanks de sneeuwval en de gladde wegen reden 111 van de 450 gecontroleerde bestuurders te snel.

Vooral op de Sparrenweg in Tessenderlo waar slechts zeventig is toegelaten, werden onvoorstelbare records gemeten. Eén bestuurder scheurde er tijdens de ijskoude ochtend tegen 144 per uur voorbij de controlepost. Meer dan dubbel zo snel dan toegelaten, dus. Ook een tweede laagvlieger vloog met 142 per uur tegen de lamp. In totaal reden op de Sparrenweg 59 van de 151 gecontroleerde bestuurders te snel. Op de Koerselsesteenweg werden 77 bestuurders geflitst die sneller reden dan de toegelaten vijftig per uur, en dat ondanks de verse sneeuwval.