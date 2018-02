Begeleiding bij renovaties 15 februari 2018

Het gemeentebestuur van Tessenderlo wil haar verantwoordelijkheid opnemen in het klimaatverhaal en stapt mee in het renovatieproject van de provincie Limburg en vzw Stebo. "In dit project wordt onafhankelijk, gratis en professionele begeleiding aangeboden bij het renoveren. De wijk die in een eerste fase aan bod zal komen, hebben we 'pilootproject wijk Hulst' genoemd en omvat Terbeemden, Tusvoort, Warande en Kraaienweg. Waarom is onze keuze op deze 'wijk' gevallen? Het merendeel van de woningen is er wat ouder en de huizen hebben er niet zo'n grote verscheidenheid, wat het de mensen van Stebo gemakkelijker maakt. Na een gunstige evaluatie zullen er nog projecten volgen", klinkt het bij het college van burgemeester en schepenen. (BVDH)