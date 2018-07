Adverteerders voor gemeentegids gezocht 26 juli 2018

Ook in 2019 verschijnt er in Tessenderlo een gemeentegids met praktische informatie over de diensten van het gemeentebestuur en het sociaal huis. De gids wordt gratis bedeeld in alle brievenbussen van Tessenderlo. De firma Inforegio (Uitgeverij Publi-Touch bvba) is ondertussen gestart met de reclamewerving. Personen of bedrijven die willen adverteren in de gids, kunnen contact opnemen met de makers. (BVDH)