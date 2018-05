Achttien maanden voor Litouwse autodief 03 mei 2018

02u30 1

Een 48-jarige man uit Litouwen krijgt een celstraf van achttien maanden omwille van de diefstal van een BMW X5 in Tessenderlo. Dat gebeurde in de nacht van 30 juni op 1 juli 2017. De man zou in opdracht van anderen gewerkt hebben. "Het feit dat beklaagde bij overhandiging van het voertuig het voertuig niet mocht stilleggen en de startknop niet mocht aanraken had argwaan moeten wekken omtrent de wederrechtelijke oorsprong van het voertuig", luidt het vonnis. Naast de celstraf krijgt beklaagde ook een boete van 800 euro. (BVDH)