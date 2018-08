Acht kunstenaars tonen werk in Kolmenpark 06 augustus 2018

02u37 0

Acht kunstenaars toonden gisteren tussen 12 en 18 uur hun werk in het Kolmenpark. Het waren May Briers (beeldhouwwerk), Josephina Saenen (hobby), Walter Theunis (fotografie), Katrien Goossens (bloemenkunst), Yves leys (mandala's), Marco Bries (tekeningen), Julien Hermans (beeldhouwwerk) en Kurt Segers (tekeningen).





Het evenement kaderde in het burgerinitiatief 'Red het Kolmenveld', dat een mooi park in het centrum van Looi ambieert. Men wil er op termijn allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor de Looise gezinnen. "Het Kolmenveld heeft volgens onze enquête nog veel meer mogelijkheden: een groene oase, een wandel- en fietspad, een waterpartij of een vijver, een hondenweide, een schuilhut, een speelbos of -weide, een plaats voor picknick, een petanquebaan... Het burgerinitiatief wenst de bedreigde en waardevolle open ruimte met deze activiteit in de spotlights te zetten want het huidige gemeentebestuur heeft immers de vaste overtuiging om het ganse gebied te verkavelen op een fantasieloze en achterhaalde wijze. Hun plannen gaan lijnrecht in tegen de visie van de Vlaamse bouwmeester die een verstandige inbreiding promoot en verkavelingen afwijst", aldus de organisatie.





(BVDH)