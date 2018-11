85-jarige Henri verjaagt twee inbrekers Man jaagt met zijn gebrul betrapte daders stuipen op het lijf Redactie

26 november 2018

21u24 0 Tessenderlo De 85-jarige Henri Peeters uit Hulst bij Tessenderlo heeft zondagavond laat twee inbrekers eens goed de stuipen op het lijf gejaagd. Twee jonge mannen waren kort voor middernacht zijn huisje aan Terbeemden binnen gedrongen. Maar de bejaarde man werd wakker door hun gestommel. In het duister maakte hij zich groot en begon hij luidkeels te roepen. De daders snelden daarop in paniek naar buiten.

“Het is verdorie al de tweede keer op twee dagen tijd dat hier inbrekers op pad zijn,” doet Henri Peeters zijn verhaal. “Eerder dit weekend waren ze al een keer langsgeweest bij mijn arme buurman. Daardoor waren we al wat ongerust. Zondagavond was ik zelf op tijd gaan slapen. Maar ik ben iemand die nogal vlug wakker wordt, als ik iets vreemd hoor. En dat was kort voor middernacht ook het geval. Ik hoorde gestommel in mijn woonkamer. Die ligt gelukkig vlak naast de kamer waar ik slaap. Ik zag bovendien dat ze met een lampje aan het schijnen waren.”

In het halfduister trok Henri Peeters met een ruk zijn slaapkamerdeur open. Hij maakte zich groot en brulde luidkeels ‘helaba, wat is dat hier’. “Blijkbaar waren die gasten erg geschrokken,” vertelt Henri. “Ze hadden waarschijnlijk niet verwacht dat ik beneden pal naast de woonkamer slaap. Ze spurtten meteen de gang in. Ik rende dan vlug naar de binnendeur en draaide die op slot, zodat ze niet meer binnen konden. Uiteindelijk liepen ze via mijn tuin weer weg. Nadien pas zag ik dat ze twee ramen hadden stukgeklopt om binnen te raken. Mijn eigen bijl lag nog op de stoep. Die hadden ze uit de bergplaats gehaald om het glas stuk te slaan. In de omheining hadden ze de draad doorgeknipt om in mijn tuin te geraken.”

Dapper

Henri sloeg alarm bij de lokale politie Beringen, Ham, Tessenderlo. Die waren gelukkig vlakbij op de Paalsesteenweg. Een patrouille zocht nog naar de twee gesignaleerde dieven. Helaas bleken die al spoorloos verdwenen. “De brandweer heeft mij ‘s nachts nog geholpen om het raam dicht te maken met een plank. En ook de politie heeft mij heel goed opgevangen. Of ik altijd zo dapper ben? Helemaal niet. Ik bibberde achteraf nogal van de schrik. Maar ik zag dat die boeven eveneens totaal in paniek waren toen ik zo hard tegen hen brulde. Eén ding hebben ze helaas toch nog mee kunnen nemen: mijn portefeuille met mijn papieren en geld. Heel vervelend, en er is natuurlijk schade aan mijn huis.”

De lokale politie deed ‘s nachts nog een onderzoek in de buurt. Helaas kwam al snel nog een melding binnen van een inbraak in de wijk Terbeemden in Hulst. Afgelopen weekend waren in de deelgemeente liefst acht inbraken gemeld in de regio. Het ging toen vooral om tuinhuisje die opengebroken waren, en werkmaterialen die verdwenen waren.