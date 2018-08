84 procent is voor huisvuilophaling elke week 04 augustus 2018

Tessenderlo Volgens een bevraging van LOOI.nu vindt 84 procent van de bevraagden het een goed idee om de huisvuilophaling elke week te laten plaatsvinden.

De nieuwe lokale partij LOOI.nu doet regelmatig bevragingen bij de bevolking om een beter zicht te krijgen op hun mening over een bepaald topic. Een nieuwe vraag betrof de huisvuilophaling, die de partij van mei tot september liefst elke week laat plaatsvinden.





84 procent vindt dit een goed idee, versus 16 procent tegenstanders. "Vorig jaar al vroeg raadslid Carine Meelberghs om akkoord te gaan met een wekelijkse huisvuilophaling in de zomermaanden. Toen werd het voorstel afgewezen. Wij dragen inspraak hoog in het vaandel en deden bijgevolg deze bevraging. Carine zal het idee nu opnieuw voorleggen aan de gemeenteraadsleden, in de hoop een 'ja' te krijgen", vertelt lijsttrekker Serge Van den Bossche. (BVDH)