2.500 drugsplantjes gevonden na dertien invallen in heel Limburg Parket houdt opnieuw grootschalige operatie ‘cleanhouse’ Toon Royackers

11 december 2018

18u29 0 Tessenderlo Bij dertien invallen in heel Limburg heeft de politie dinsdag alles samen 2.500 cannabisplantjes gevonden. De grootste vangst met liefst duizend plantjes deden speurders ‘s ochtends in een woning in Tessenderlo. Acht personen zijn voorlopig aangehouden. Het is trouwens al de zestiende operatie ‘cleanhouse’ die het Parket Limburg opzet, om de drugshandel in onze provincie een halt toe te roepen en plantages te ontmantelen.

Vanmorgen vielen speurders binnen in dertien panden in heel Limburg. Op vier locaties troffen agenten drugsplantages aan, die nog volop in gebruik waren. De grootste ontdekking was dus in een garage onder een woning aan de Gerhagenstraat in Tessenderlo. De politie had er nog tot dinsdagnamiddag de hulp van de Civiele Bescherming nodig, om de professioneel uitgebouwde cannabisplantage volledig te kunnen ontmantelen. Al het materiaal werd in beslag genomen en vernietigd.

Aan de Tongersesteenweg in Guigoven bij Kortessem vonden de speurders 600 plantjes terug in een woning, en ook in een huis in Lommel bleken 500 plantjes goed verstopt te zijn. Aan de Oude Baan in Diepenbeek wees alles er op dat er recent ‘geoogst’ was. Speurders troffen er immers materialen aan, die erop wijzen dat er onlangs zo een duizend plantjes gegroeid hadden. Acht personen zijn voorlopig aangehouden, maar mogelijk volgen deze week nog meer arrestaties. De verdachten zullen zich later bij de onderzoeksrechter mogen verantwoorden. De politie nam dinsdag nog meer dan duizend gram gedroogde cannabis en ruim 20.000 euro cash in beslag.

Waakzaam

Intussen roept het Parket Limburg verhuurders op om extra waakzaam te zijn. “Je kan als eigenaar in het huurcontract laten opnemen dat de verhuurder - bij vermoeden van misbruik - het recht heeft om toezicht te houden”, aldus woordvoerder Jeroen Swijsen. “Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning kan immers risico inhouden op brand of andere grote schade. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid dat verhuurders die wisten dat men in de huurwoning cannabis ging telen mee vervolgd worden.”