16 verantwoordelijken voor inbrakenplaag krijgen samen 8,5 jaar cel Birger Vandael

07 februari 2019

12u32 7 Tessenderlo Dertien personen zijn veroordeeld voor hun aandeel in de inbrakenplaag die in het eerste deel van 2016 in Tessenderlo woedde. In totaal werd 103 maanden of zo’n 8,5 jaar cel uitgesproken.

De hoofdbeklaagde was een man van 26 jaar uit Tessenderlo. Hij krijgt de zwaarste straf: twee jaar cel. In een ander dossier krijgt hij ook nog eens 24 maanden met uitstel.

Verder wisselde de samenstelling van de dieven voortdurend. Daarom worden ze ook niet veroordeeld voor bendevorming. Het ging het om een 31-jarige Lummenaar (20 maanden), een 28-jarige Meerhoutenaar (20 maanden), een 33-jarige Truienaar (3 maanden), een 26-jarige Looienaar (18 maanden met uitstel) , een 37-jarige Looienaar (3 maanden), een 50-jarige man uit Diest (3 maanden), een 39-jarige Looienaar (4 maanden), een 54-jarige Looienaar (2 maanden), een 27-jarige Looienaar (4 maanden), een 32-jarige man uit Laakdal (2 maanden) een 21-jarige Kampenaar (60 uur werkstraf) en een 39-jarige man uit Ham (80 uur werkstraf).

De 31-jarige man uit Lummen krijgt in ander dossiers inzake diefstal en vervalsing van een kentekenplaat een celstraf van twaalf maanden en van één maand, de 26-jarige Looise krijgt in een ander dossier van diefstallen nog eens 24 maanden met uitstel en ook de Truiense krijgt in een ander dossier nog drie extra maanden.

Variatie in de buit

De dieven waren actief tussen februari en augustus 2016. Ze sloegen toe in onder meer Beringen, Tessenderlo, Ham, Diest en Laakdal en waren vooral in de wintermaanden actief. Tot de buit behoren onder meer een alarmsysteem, een cirkelzaag, een bak Jupiler, het besturingssysteem van een broodautomaat , bromfietsen en motorfietsen en bokshandschoenen. Sommigen van hen waren ook in het bezit van speed, xtc, ketamine of zelfs een revolver.

De publieke vordering van 4.335,84 euro werd verdeeld in percentages onder de beklaagden. Eén burgerlijke partij krijgt 863 euro, een andere krijgt 955 euro en vier partijen krijgen 1 euro provisioneel.