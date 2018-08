"Werk van vader in ere houden" VRIENDENKRING VAN POLITIEKE GEVANGENEN WOII BESTAAT 50 JAAR BIRGER VANDAEL

02u40 0 Tessenderlo Dit najaar op 22 september viert de Vriendenkring van de Politieke Gevangenen van Blankenburg haar vijftigste verjaardag. "We willen over heel Vlaanderen de herinnering aan de concentratiekampen van de nazi's levendig houden en iedereen blijven informeren over de gevaren van het extremisme", vertellen Looienaars Ludo Reynders en zuster Reinhilda, die het werk van hun vader en grootvader in ere houden.

Op 8 augustus 1944 vertrok vanuit Antwerpen Oost een trein met daarop 827 politieke gevangenen. Ze kwamen uit verschillende gevangenissen in Vlaanderen. 369 onder hen werden gestuurd naar het concentratiekamp van Blankenburg-Oesig: een kille diepte, omgeven door prikkeldraad, wachttorens en een paar houten barakken. De gevangenen werden toegewezen aan verschillende bedrijven in de buurt en moesten een hele dag lang als slaven werken in de mijnen of bij de treinen. Door de hoge arbeidsdruk, de uithongering, de lichamelijke en psychologische mishandeling, de vrieskou en het gebrek aan hygiëne, verzwakten de gevangenen stelselmatig.





Blankenburg

Op 4 april 1945 naderden de geallieerden Blankenburg, en een groep van 48 gevangenen- onder wie een dertigtal Belgen- werd per vrachtwagen naar Dora gevoerd om daar op een trein te stappen. Slechts één Belg overleefde die trip. De andere gevangenen begonnen op 6 april aan de dodenmars richting Magdenbug.





Onderweg werden tientallen mensen neergeschoten omdat ze niet konden volgen. Uiteindelijk werden ze op 30 april in een haverschuur te Sarau bevrijd. Degenen die niet mee op dodenmars gingen, werden eerder al aan Beendorf bevrijd door de Amerikanen. In Zweden herstelden de hongerige slachtoffers tot ze sterk genoeg waren om terug naar België te komen. Uiteindelijk kwam meer dan 40 procent van de Belgische gevangenen om in Blankenburg.





Samenkomen

Op initiatief van Jef Reynders uit Tessenderlo kwamen de politieke gevangenen met familie en vrienden twee keer per jaar samen. Jef had met zijn vader Frans de gruwelijke feiten tijdens de Wereldoorlog overleefd. Toen Frans in 1968 overleed werd afgesproken om jaarlijks samen te komen tijdens een maaltijd. Vanaf 1985 komt iedereen ook een tweede keer samen op 30 april. De vriendenkring was betrokken bij het plaatsen van een gedenksteen in Sarau en Blankenburg (1990) alsook bij de plaatsing van het glasraam 'Blankenburg' in de basiliek van Koekelberg.





Politieke gevangenen

Toen Jef ook rust vond, hebben zijn kinderen Ludo (70) en Reinhilda (76) het bestuur van de Vriendenkring overgenomen.





"Er zijn nog twee politieke gevangenen van toen in leven. Louis Boeckmans (93) is zelfs nog steeds present op de herdenkingen. Albert Van Hoey (94) - voormalig nationaal voorzitter - kon door gezondheidsproblemen de laatste twee jaar niet meer aanwezig zijn. Vorig jaar waren er 82 personen, dit jaar hopen we op meer", stelt Ludo. Het feest vindt plaats op 22 september 2018 in Molenstede-Diest in het 'Berkenhof' vanaf 11.30 uur.