"Onze wijk wordt volgebouwd met industrie" BUURTBEWONERS TERLAAK TREKKEN AAN ALARMBEL BIRGER VANDAEL

01 februari 2018

02u46 0 Tessenderlo In de jaren '70 was Terlaak een gezellige woonwijk waar een 25-tal gezinnen vredig samenleefden. Rond 1979 werd besloten om van de omgeving een industriegebied te maken en sindsdien rukt de industrie steeds meer op. Nu ook een afvalstoffenbedrijf zijn intrek in de wijk wil nemen, trekken de buurtbewoners aan de alarmbel. "We gaan er alles aan doen om verdere uitbouw van industrie tegen te houden", aldus bestuurslid van het buurtprotest, Joël Lemmens.

Het lijkt wel alsof de klassieker 'Laat ons een bloem' van Louis Neefs gebaseerd is op de situatie in Terlaak. Het hele conflict tussen bewoners en industrie raakte deze maand verhit toen er plots een brief van de gemeente in de brievenbus stak. "Daarin werd aangekondigd dat een gekend bedrijf dat zich bezighoudt met opslag en overslag van afvalstoffen, na enkele jaren afwezigheid, wil terugkeren in de wijk en een omgevingsvergunning had aangevraagd. Bovendien wil het de zone waar het zich zou vestigen meteen ook uitbreiden. Vroeger hadden we problemen met dit bedrijf en nu zijn we natuurlijk wakker geschoten. Zo'n gigant vlak achter onze deur, met al die vervuilde stoffen die er zouden worden opgeslagen... Daar zit toch niemand op te wachten", foetert Lemmens.





Gebrek aan info

De inwoners missen in de brief ook duidelijke info over de risico's. "We wilden een studie naar geluidsoverlast, geurhinder en stof. Daar komt nog eens bij dat met de aanleg van het bedrijventerrein Genebos en de komst van grootheden als Hyundai, onze wijk sowieso één en al industrie is. De groene buffers die er destijds werden beloofd, zien we niet terug", zucht het bestuurslid.





"Het is veel te ver gekomen. Mijn grootvader woonde hier nog in landbouwgebied, vandaag wonen we tussen het beton. Wat zijn de huizen van alle jonge gezinnen hier nog waard, als er steeds meer industrie blijft komen?"





Bezwaren

Massaal werden een reeks bezwaren vanuit de buurt ingediend, maar de omgevingsvergunningsaanvraag bevatte enkele fouten, waardoor het openbaar onderzoek moet worden overgedaan. "We gaan dit herhalen. Daarnaast kwamen we met de inwoners van Terlaak zelf al eens samen in het volkscafé Polydoor. Op de gemeenteraad hebben we zelfs een stil protest georganiseerd", aldus Lemmens. "Ik ben op de hoogte van de bezorgdheden en begrijp ze ook", reageert schepen van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening Stefan Govaerts (CD&V). "Omdat het gaat om een zone die al twintig jaar industrie is en nu door een bedrijf werd overgekocht, waren we niet verplicht om een infovergadering te geven. Dat de vergunning wordt afgeleverd door de provincie was een tweede reden. Na de procedurefout en het nodige tumult besloten we dat een infovergadering op 13 februari in het Foyer van het Loo toch nut heeft." Daarmee kreeg ook de nieuwe partij Looi.nu gelijk, want zij volgden het dossier en vroegen al langer om een dergelijk infomoment.





Geen vrachtwagens

Volgens Govaerts is er nog niet meteen een reden om te vrezen dat Terlaak helemaal tussen industrie komt te liggen. "Omdat de Hyundailaan een geknipte weg is, kunnen er geen vrachtwagens in en uit de wijk. Ze moeten zich dus geen zorgen maken over zwaar vervoer. Wat betreft het bestaande bedrijf dat werd overgekocht, verandert er in feite ook niet veel. Maar ik begrijp de vragen, je zal er zelf maar wonen."





Volgens Lemmens zijn de verbodsborden niet genoeg: "Veel bestuurders negeren die en vertrouwen blindelings op hun gps. Ze rijden dan de drie doodlopende straten in en moeten vervolgens 500 meter achteruit, wat gevaarlijk is voor de spelende kinderen op straat. Dit was niet de wijk waarin ik wou wonen."