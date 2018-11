“Ik zag fietser niet, want voorruit was nog bevroren” MMM

22 november 2018

13u10 0 Tessenderlo Vanochtend rond 8.10 uur kwam de bestuurster van een auto op de Heilig Hartlaan in Tessenderlo bijna in aanrijding met een fietser die over het zebrapad de rijbaan over stak.

Twee inspecteurs van de dienst verkeer van politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo zagen dit gebeuren en hielden de vrouw tegen. “De vrouw antwoordde dat ze de fietser niet kon zien, omdat de ruiten van haar auto nog dichtgevroren waren”, vertelt de politie.

Het parket liet het rijbewijs van de vrouw onmiddellijk voor 15 dagen intrekken.

Fout rijbewijs

De vrouw had ook nog eens een Armeens rijbewijs. Aangezien zij in België woont, had zij dat rijbewijs voor een Belgisch rijbewijs moeten inwisselen. Zij zal ook een proces-verbaal krijgen om zonder Europees rijbewijs met de auto gereden te hebben.