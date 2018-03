"Eitje te pellen met Cappellen" 17 maart 2018

Tweede amateurklasse B

Bernd Brughmans - Thes Sport





Verleden weekend won Thes Sport na een dubieuze strafschop bij Tempo . Met 12 op 12 heeft de leider een ruime bonus van zes punten op naaste achtervolger Bocholt. Het betrouwbare sluitstuk Bernd Brughmans uit Lier, bezig aan een secuur seizoen, wil absoluut de scalp van Cappellen.





"Wij willen zo snel mogelijk kampioen spelen en dus kunnen we ons geen puntenverlies permitteren. In Overijse had ik mij reeds neergelegd met een brilscore. Gelukkig konden we vanop de stip de zege grijpen. Of het handspel was ? Volgens mij niet, maar het is de eerste keer dit seizoen dat we meer kregen dan we verdienden."





"We hebben nog een eitje te pellen met Cappellen, want ginds gingen we zwaar (5-2) de boot in. Dat was echt onze slechtste match van het seizoen. Van een leien dakje zal het niet lopen, want Cappellen slikt weinig doelpunten. Het valt terug op een stevige organisatie en heeft veel kracht in hun team. Wij hebben meer klasse en zitten in een goede flow. De drie punten zijn voor ons", besluit Brughmans, die weldra zal bijtekenen. (GGT)