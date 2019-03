‘De Verhalen van De Merode’ bundelt lokale volkslegendes Birger Vandael

08 maart 2019

13u00 0 Tessenderlo Op verschillende locaties in Tessenderlo ligt sinds eind februari volksverhalenboek ‘De Merode’ in de winkel. Dit is een uniek boek voor mensen uit de streek, waarin ze de eeuwenoude volkslegendes terug kunnen vinden.

Vroeger werden ze verteld aan de open haard en later aan de Leuvense stoof: verhalen over heksen, spoken, geesten en af en toe ook dwaallichten, weerwolven, ongure bendes en rijke schatten. Zo kennen specialisten zeker de legendes over de achturenmoeier, de tienurenhond, de tenenpater en de grenspaalverlegger. Die verhalen werden dankzij enkele historici netjes opgetekend zodat iedereen nu kan lezen waarmee hun voorouders zich in hun vrije uren bezighielden.

De vertelsels betreffen het Merodegebied en naast Tessenderlo heeft dat betrekking op Herselt, Westerlo, Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het geheel werd gebundeld in een vlot lezend verhalenboek. Onder meer de molen van Achterheide-Engsbergen komt aan bod, alsook de Maagdentoren uit Zichem en de Kaaibeekhoeve uit Herselt.

Jeugdauteur Stijn Moekaars bewerkte de oorspronkelijke verhalen tot een versie die door kinderen vanaf acht jaar te lezen zijn. Axel Janssens zorgde voor de illustraties. Je kan het werk onder meer terugvinden in het LAD-gemeentehuis, WET-Bosmuseum en de dagbladzaken den Hoek en den Berg.