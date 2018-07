Zevenster is helemaal zen 06 juli 2018

02u46 0 Tervuren De Zevenster, in het park van Tervuren is nu officieel een oase van rust.

De Vrijetijdsorganisatie Pasar doopte de plek om tot Pak-je-tijdplek, een stuk groen waar mensen tot rust komen. Donderdagavond stapten Tervurenaren mee in een literaire wandeling door het park om de plek in te huldigen. Tijdens de wandeling stond de groep even stil om te luisteren naar een gedicht of verhaal. Ook in de rest van Vlaanderen ging Pasar op zoek naar de beste plekjes om de rust op te zoeken en creëert zo een netwerk van honderden vrijetijdsplekjes met verschillende activiteiten als wandelingen, fietstochten of kampeerplaatsen. De plekjes zijn te vinden op de site www.pakjetijd.be en ter plaatse worden ze ook aangeduid door een 'Pak je tijd'-uithangbord. (DCFS)