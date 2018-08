Wielrennen en ambiance op Grute Plattoo 23 augustus 2018

Van vrijdag tot en met zondag vindt in het centrum van Vossem De Grute Plattoo plaats. Het feestweekend wordt vrijdag om 18 uur op gang getrapt met de opening van de kermis, waarna de kinderjogging van start gaat. Om 19.30 uur is er de Voerhoekjogging, met aansluitend optredens van Iese Daase en Loudfire. Op zaterdag staan onder meer de wielerwedstrijd voor internationale juniores, het mosselfestijn en het kermisbal op de agenda. Met Luc Steeno wist de organisatie ook een grote artiest te strikken. De slotdag begint met een rommelmarkt om 8 uur. Daarna is er opnieuw een mosselfestijn en de wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften. Om 18.30 uur zorgt Yves Segers voor de nodige ambiance, waarna Vlaanderen Zingt van start gaat. De afterparty begint tot slot om 22 uur. Discobar Matthias zal er plaatjes draaien. De opbrengst van De Grute Plattoo gaat ook dit jaar naar goede doelen: het Kinderkankerfonds, Make A Wish, De Eglantier vzw, het Kinderbrandwondenfonds, het Rode Kruis Vlaanderen en de Kind, Ouder en Kanker vzw. (RDK)