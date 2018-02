Werken Tervurenlaan verschuiven naar Vierarmen 02 februari 2018

Vandaag verschuiven de werken op de Tervurenlaan naar het Vierarmenkruispunt. Daar wordt tot 5 maart gewerkt. Voor het autoverkeer wordt een nieuwe toegangsstrook aangelegd langs de middenberm van de Tervurenlaan om richting het centrum te rijden. Fietsers worden in twee richtingen omgeleid via de Ravensteindreef.





De totale heraanleg van de Tervurenlaan moet in april afgerond worden. (RDK)