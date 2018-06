Werken N3: miserie tot bouwverlof AANSLUITING TERVURENLAAN OP VIERARMENKRUISPUNT VANAF VANDAAG AANGEPAKT DIMITRI BERLANGER

11 juni 2018

02u34 1 Tervuren De aansluiting van de Tervurenlaan (N3) op het vierarmenkruispunt wordt vanaf vandaag aangepast. De werken, die deel uitmaken van de volledige herinrichting van de Tervurenlaan, zullen een pak hinder veroorzaken op de drukke verkeersader. Tegen het bouwverlof moet deze ingreep achter de rug zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begint vanaf vandaag met een aanpassing van de aansluiting van de Tervurenlaan op het vierarmenkruispunt. "Het verkeer op de N3 dat richting Brussel rijdt en ter hoogte van het vierarmenkruispunt tot hiertoe door de middenberm werd gestuurd, zal tijdens de werken aansluiten op de R0 via de zuidkant van de Tervurenlaan", legt woordvoerder Anton De Coster van AWV uit.





Het verkeer op de N3 richting Brussel zal tijdens de werken over de zuidkant van de Tervurenlaan rijden. "Eens op het Vierarmenkruispunt wordt het verkeer verplicht naar rechts gestuurd. Aan de volgende verkeerslichten zal het mogelijk zijn de weg verder te zetten richting Waterloo (180° draaien) , Brussel (linksaf) of Zaventem (rechtdoor). Het vrachtverkeer dat richting Waterloo wil rijden, moet draaien aan het kruispunt met de Baron d'Huartlaan."





'Jazzfontein'

AWV verwacht aanzienlijke verkeershinder. Deze fase van de werken zal afgerond zijn tegen het bouwverlof. Daarmee is de kous echter nog niet af.





Na het bouwverlof wordt er namelijk nog doorgewerkt aan de afwerking van rotonde 'Jazzfontein'. "Deze fase gaat op 31 juli van start en zal zo'n twee weken in beslag nemen. De volledige zuidkant van de rotonde wordt ingenomen met tijdelijke werfsignalisatie die elke avond wordt opgesteld en iedere ochtend opnieuw wordt verwijderd. Tijdens de vermeldde nachten is keren op de rotonde Jazzfontein onmogelijk."





Volgens de huidige planning zullen de werken in hun geheel beëindigd worden in augustus. Daarna (in het najaar) zullen er wel nog 1.100 nieuwe bomen geplant worden in de midden- en zijbermen. Deze werken zullen echter geen verkeershinder veroorzaken.





De werken maken deel uit van de volledige herinrichting van de Tervurenlaan die in mei vorig jaar van start ging. Eerder kreeg de N3 al vrijliggende fietspaden over een afstand van 2,5 km. Ook enkele kruispunten werden veiliger gemaakt en de doorstroming van het verkeer werd verbeterd. Het project is een tweede cruciale investering in vlotter en veiliger verkeer op de as Leuven-Brussel die meer pendelaars tussen Vlaanderen en Brussel op de fiets moet krijgen.