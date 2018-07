Werken aan rotonde Jazzfontein van start 28 juli 2018

02u47 0 Tervuren De rotonde aan de Jazzfontein wordt vanaf dinsdag onder handen genomen. Twee weken lang is de doorgang op de rotonde voor het verkeer richting Leuven niet mogelijk. De gemeente Tervuren zorgt wel voor omleidingen.

Wie vanuit het centrum van Tervuren richting Leuven rijdt, neemt best de School van Tervurendreef en vervolgens het park richting Paleizenlaan aan het Koloniënpaleis. Van daar is de weg richting Leuven via de N3 open. In omgekeerde richting is een omleiding voorzien via de noordkant van de Tervurenlaan. Ter hoogte van de Oppemstraat kunnen bestuurders opnieuw keren richting centrum en gaat het verder richting Brussel. Het verkeer van Brussel naar Leuven zal omgeleid worden via de ring rond Brussel en de E40 via Bertem. Bestuurders die vanuit Leuven naar Brussel willen, ondervinden geen hinder. Ook vanaf het Vierarmenkruispunt is het centrum lokaal te bereiken zonder omleidingen. Zodra de werken afgelopen zijn, worden de bermen nog afgewerkt en de bomen aangeplant, maar deze werken zullen geen verkeershinder veroorzaken.





(DCFS)





Wie meer info over de werken wil, kan terecht op www.wegenenverkeer.be/tervuren.